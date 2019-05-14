上山注意！台21、18線接連崩坍 塔塔加險成孤島

2019-05-14 16:38

〔記者劉濱銓／南投報導〕慘！玉山國家公園塔塔加園區聯外道路台21線新中橫公路，上週129.5K處發生落石阻斷，公路總局信義工務段才呼籲遊客改走台18線阿里山公路，以維行車安全，不料，台18線78.3K今晨竟也發生落石崩坍，阻斷交通，近期塔塔加2條重要聯外道路接連因雨發生落石阻斷，若搶修不及恐成孤島，玉管處與信義工務段都說，雨季山區道路不穩，盡量避免上山。

阿里山工務段說，台18線78.3K今天凌晨獲報發生大規模崩坍，該路段是嘉義到阿里山的必經道路，落石土方量達7000多立方公尺，過去該路段不曾有過崩坍，研判與近期連日梅雨及地震有關，目前力拚今天搶通單線。

信義工務段則說，上週一（6日）台21線在129.5K發生落石阻斷，經過搶修當天就已搶通單線，並在上週四（9日）回復雙線雙向正常行駛，因此今天阿里山公路阻斷，遊客仍可從台21線進出塔塔加。

但山區容易下雨，下午起霧時能見度很差，且大雨過後道路邊坡鬆軟，易有落石發生，加上目前台21線迴頭彎因邊坡養護工程，仍實施整點放行10分鐘的交管，110至145K從下午5點半至隔日7點還有夜間封閉管制，遊客行程容易因交管受阻，呼籲遊客非必要還是避免上山。

玉管處說，近期山區道路容易中斷，若台21線、台18線同時發生崩坍，來不及搶通時，遊客有可能會受困山區，建議遊客雨季少上山，行前先詢問路況，以維自身安全。

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