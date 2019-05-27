長榮罷工投票率逾9成 29日重啟協商

2019-05-27 12:52

〔記者吳柏軒／台北報導〕長榮航空空服員擬罷工，日前由桃園市空服員職業工會發起罷工投票，從5月13日到6月6日止，工會今表示，在長榮分會方面，有超過9成比例、逾3000人前來投票，對取得罷工權樂觀其成；另，29日將重啟勞資協商，工會籲公司正視訴求。

長榮航空公司發生勞資爭議，日前多次協商未果，勞方決定啟動罷工程序，桃園市空服員職業工會表示，從5月13日到6月6日發動罷工投票，而由長榮分會先投票，從本月13日投到26日，昨統計長榮的會員投票率，已超過9成、逾3000人來投票。

該工會表示，罷工同意權的門檻，在桃園市空服員職業工會是2967票、若長榮分會門檻是2621票，對於未來同意罷工票通過門檻，都樂觀其成。

該工會指出，超過3000人投票，可見公司誠意不足，但工會承諾端午連假不罷工、24日邀約勞資協商，當天公司針對8項罷工訴求卻僅回應4項對案，且內容和罷工投票前的調解階段提出的對案幾乎相同，勞資隔閡難以拉近，難感受公司解決誠意。

該工會指出，29日將第2度重啟勞資協商，盼公司正視超過3000名空服員的集體意志，誠實面對工會，對8項訴求提出更有共識的方案。

長榮空服員日前提出8項訴求，包含日支費提高至每小時150元，部分航線改過夜班，開放勞工參與公司治理與人評會獎懲、國定假日雙倍薪、航班派遣外籍組員不超過2人、工會幹部會務假、變更勞動條件應事先與工會協商等。

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