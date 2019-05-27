反毒桌遊來了！6/1新瓦屋邀親子共玩「闖關」

2019-05-27 08:20

〔記者廖雪茹／新竹報導〕玩桌遊也可以學反毒！ 新竹縣「有智一同未來工作室」引進《遠離毒品陷阱》反毒情境桌遊，一改過往制式反毒宣導的形式，透過桌遊以「虛擬人生」的概念，在遊戲中解構毒品的危害，讓玩家徹底體會染毒的痛點，並找到遠離毒品的途徑，活動6月1日上午將在竹北新瓦屋登場。

「有智一同未來工作室」表示，根據國衛院資料統計，台灣未成年者首次吸毒的平均年齡是12.5歲，其中首次用藥的地點有23%是在校園發生，有智一同團隊有感於以往校園反毒宣導多以授課、影片欣賞、或名人演講等方式進行，形式上單一且互動較少，效果相對有限。藉此引入反毒桌遊，以翻轉教育的方式，要帶給親子耳目一新的反毒教育。

「有智一同未來工作室」長期推動親子共學，這次響應「我支持‧台灣無毒」計畫，推廣全台第一套《遠離毒品陷阱》反毒情境桌遊。首場活動昨在東興里集會所舉辦，由議員吳旭智團隊、東興社區共同協辦。

講師楊璨朴表示，這款桌遊的特色在於從情境體驗「模擬人生」感受生命成長的軌跡，透過遊戲機制的設計深刻體會毒品對生命的戕害。一反過去制式的反毒宣教，這次將在遊戲中徹底揭發毒品匿蹤，讓孩子在享受遊戲樂趣的同時，也掌握遠離毒品的方法。

反毒桌遊的設計，彙整200多例實際案例而成，讓學生在快樂遊戲的過程中，在遊戲機制設計的引導下，同時掌握如何遠離毒品的要領。在遊戲中，孩子們玩得開心，也將防毒機制深刻烙印在心裡。

吳旭智說，毒品一直是台灣社會的問題，近年常有台灣人在海外運毒、販毒被捕的新聞。他希望透過與鄰里、社區合作，帶入有趣的反毒教育，不只親子同樂，更是親子合作、鄰里聯防，有助於強化社會安全網。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法