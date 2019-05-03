澎湖博物館月啟動 玩桌遊體驗各館特色

2019-05-03 12:59

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖縣政府文化局慶祝518世界博物館日，今以「澎博藝遊趣」桌遊配對接龍揭開活動序幕，縣長賴峰偉率同文澳國小學生，一齊宣示正式展開，歡迎民眾踴躍參觀，包括澎湖生博館、開拓館、海洋資源館、化石館及二呆藝館等。

今年澎湖博物館主題為「保存傳統、邁向未來」，邀請文澳國小打擊樂隊擔綱開場節目，並透過澎湖縣政府文化局與國立台南大學薛怡珍老師，共同研發「澎博藝遊趣」桌上遊戲，以配對接龍方式，巧妙將各館特色融入遊戲之中，讓大小朋友都能輕鬆了解澎湖博物館的特色。

重視藝術文化教育的縣長賴峰偉，偕同副縣長許智富、文化局長王國裕、台南大學老師薛怡珍及文澳國小學生們參與盛會，並實際下場與小朋友們體會桌遊活動，文化局也特別安排現場桌遊大賽，讓親子們透過遊戲過程，了解澎湖在地節慶文化、古早味美食、有趣童玩、有形無形資產及島嶼自然景觀等。

博物館月除了今日開幕式外，5月4日舉辦鳥語故事展走讀活動及菊島天文營活動，5月4-5日於澎湖開拓館庭園辦理「東北季風裡的100個奇蹟」師生聯合畫展，5月11日於澎湖開拓館辦理「等等市集-小店長愛媽媽」活動，5月18日生活博物館、海洋資源館、開拓館、第一賓館及金龜頭礮台文化園區地下坑道皆免費參觀，5月25日推出「史前巨獸-古生物」特展，5月博物館月內推出暢遊好館成雙聯票，開拓館、興仁進士第及海洋資源館、竹灣螃蟹館，一次購票可享兩館參觀或優惠活動。

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