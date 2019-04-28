來博物館當「高年級實習生」即日起開放祖孫報名

2019-04-28 12:55

〔記者陳心瑜／新北報導〕迎接518國際博物館日，新北市文化局串聯鶯歌陶瓷博物館、十三行博物館、淡水古蹟博物館、黃金博物館、坪林茶業博物館及林本源園邸等5館1園，當天以「一日博物館員計畫」、「新媒體創新互動」及「博物館『食』在有意思─與社區在地結合」三大主題舉辦活動，民眾即日起可上網報名。

新北市文化局表示，5月18日是國際博物館日，國際博物館協會（ICOM）訂定今年主題為「博物館作為文化樞紐：傳統的未來」，期望博物館成為文化的集合站，透過創新服務，拉近與觀者的距離。

「一日博物館員計畫」讓樂齡長者、孩童一起造訪博物館，如鶯歌陶瓷博物館的「藝起同行—老小共學的一日館長記」讓祖孫一同導覽、陶藝創作等；坪林茶業博物館「揭開好茶的秘密！鍊茶術見習營」，由在地茶農領祖孫共學茶藝；十三博物館「高年級實習生－考古遺址監管員的一日」，邀長者辨識史前遺物、記錄地形地貌；淡水古蹟博物館「高年級實習生-導覽體驗分享會」，帶領長者回顧清法戰爭135週年；黃金博物館「高年級黃金實習生」讓長者現場實習服務；淡水古蹟博物館「一日小小館長-親子體驗營」，能認識淡水古蹟群及在地人文；林本源園邸「一日小小園長」，體驗巡視園區、驗票及與遊客互動等。

「新媒體創新互動」則以當代科技演繹各館豐富館藏，「博物館『食』在有意思─與社區在地結合」則以食材連結土地，社區串聯博物館，邀請民眾共同認識自己的土地，以上活動需網路報名，可至各館官網及「文青不在家，往新北的路上」臉書粉絲專頁查詢。

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