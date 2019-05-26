桃市長盃龍舟賽參賽隊伍開划 龍潭歸鄉文化節活動有這些…

2019-05-26 23:40

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市已有百年歷史的龍潭端午龍舟賽，將於6月7日至9日登場，計有149隊報名力拚市長盃龍舟賽總獎金159萬元，其中，龍王獎金獨得15萬元，往年龍王競爭激烈勝負不到1秒，近日已有參賽隊伍陸續下水練習，各隊選手卯足全力，奮力划槳，吸引民眾先睹為快，為了讓龍舟競賽順利的進行，桃園市急難救援協會也派出隊員輪流執勤。

今年市長盃龍舟賽邀請職棒桃猿隊所屬LamiGirls參加龍舟表演賽，分公開女子、公開男子、里別、區別、學生男子、機關、國中男生、學生女子等組，配合龍潭歸鄉文化節系列活動佈場，6月5日、6日未開放練習。

6月7日至9日晚上7點30分、8點30分和9點30分，在南天宮有光雕展演，讓民眾藉由光雕領略桃園之美，讓民眾一同在光影特效與音樂的搭配下感受視覺、聽覺的雙重饗宴，體驗絕無僅有的龍潭大池夜之美。

6月8日上午10點至晚上9點30分，在龍元路側主舞台安排3場次Hakka音樂會及晚會，邀請到東東樂團、顏湘婷等知名客家歌手，以及飛兒、袁小迪等明星前來獻唱，另有大勢舞團Luxy Boyz、小張惠妹-簡語卉。

6月8日、9日在神龍路側水上浮台有水上高樁-獅王爭霸賽暨創意客家獅上樁競賽（每天各有8場高樁獅，4場客家獅），其中，水上樁的舞獅全國罕見，兩天共28場的演出。

6月8日、9日在神龍路及龍元路有在地農特產品展售會及美食文化園遊會，展售攤位以客家商品暨各種農特產品為主，包含優良農特產品、十大伴手禮、地方產業產品、特色商品、節慶應景產品、公益團體等。

6月8日、9日有在地文化景點巡禮，在龍元路側活動攤位現場報名，讓民眾跟著導覽人員逛遊龍潭景點，深入了解在地的文化與歷史故事，2天共有8梯次、每梯次30人。

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