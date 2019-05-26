府城公益登高賽1187人鏖戰創新高 善款累達200萬元

2019-05-26 11:51

〔記者王俊忠／台南報導〕南台灣最受矚目的公益運動盛會-「府城登高」大賽，今天上午在台南第一高樓－香格里拉遠東國際大飯店熱鬧登場！今年報名參賽人數達1187人，是5屆賽事以來新高；親子組有1名1歲小女童選手，寫下歷屆選手人數最多、年齡最低紀錄，且可望累計到200萬元善款捐助台南家扶中心。

台南市長黃偉哲、市府新聞處長劉怡伶與多位議員都到場觀賽，並為開賽鳴槍起跑，為選手們鼓掌加油打氣。市長黃偉哲表示，看到這麼多選手有健康身體能參加困難度很高的台南第一高建物40樓垂直登高賽，顯示身體健康的重要性，希望大家注意安全、爭取佳績，也歡迎到台南逛古蹟、賞藝文、吃小吃美食，保證不虛此行。

香格里拉遠東飯店表示，公益登高賽舉辦5年以來，今年報名參賽人數高達1187人，「親子組」年齡最小選手是1歲葉姓女童，分別創下歷年來報名人數新高與最小年齡參賽者記錄。活動報名所得及企業贊助扣除活動支出後，從2015年起已累計善款158萬元捐給台南家扶中心，今年善款可望累計到200萬元，感謝這麼多選手參加公益運動賽、一起做善事。

今年台南香格里拉遠東飯店公益登高賽事，近1200名選手參賽，以20歲至40歲為主力陣容，團體組平均年齡28歲，參賽者男女比例7比3，最年輕參賽者僅1歲；最年長選手是71歲。除了台灣選手外，還有來自美國、法國、南非、義大利、巴拿馬等13國參賽者，從飯店地下2樓垂直攀升40層樓、攀爬897台階，抵達地面高度140.1公尺的高樓終點，為完賽時刻留下美好回憶。

此賽事歷屆最佳成績是2015年捷克選手Mr. Petr Novotny以3分52秒所創下，今年能否突破這高難度紀錄？飯店請大家拭目以待。

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