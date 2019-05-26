學程式設計 微軟執行長：家長多做這件事就對了

2019-05-26 08:52

［記者黃淑莉／雲林報導］108課綱即將上路，程式設計納入科技領域引起家長緊張，微軟人工智慧研發中心執行長張仁烔受邀參加雲林程式設計種子師資培訓工作坊表示，程式設計是訓練邏輯思考能力，不須到補習班，鼓勵家長平日與孩子對話多使用「開放式問句」。

青埔教育基金會、微軟公司及虎尾科技大學昨天舉辦「程式設計種子師資培訓工作坊」，有50名虎科大學生參加，將在今年暑假到雲林偏鄉學校辦理程式設計夏令營。

對於程式設計納入科技領域，張仁烔表示，程式設計在國中、小學階段應著重在邏輯思考能力，不是高深的程式設計，家長不用抗拒，也無須急著送孩子去補習班。

張仁烔說，許多企業用人除了專業技能，更在意是軟實力，例如溝通、協調、思考等能力，所以家長在孩子學習過程要培養孩子邏輯思考、團隊合作的能力。

張仁烔表示，在台灣習慣性的社會教育裡，許多大人習慣用以上對下的態度與孩子對話，這不是平等的談話，他鼓勵老師、家長多多使用「開放式問句」，鼓勵孩子思考，不要懲罰孩子，讓孩子自己負責，不僅可以訓練孩子的邏輯能力，久了就變成主觀意見，也會學著去借位思考，懂得如何與人合作。

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