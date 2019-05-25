彰化西瓜價格慘跌 福興、芳苑產地價每斤剩3元

2019-05-25 20:04

〔記者張聰秋／彰化報導〕果賤傷農！今年多種夏季水果出現價格崩跌，雖然後來價格稍有回升，但仍不如往年，正值西瓜採收期，也輪到西瓜價崩，彰化縣福興鄉、芳苑鄉產地收購價跌到每台斤3、4元，賣相好一點也才5、6元，瓜農血本無歸、含淚收成，等不到盤商來收購，深怕成熟過度腐爛，瓜農繼大雨災損後，出現二次傷害。

「今年西瓜價格就一個字形容，『慘』！」彰化縣福興鄉西瓜產銷班長許清池，在芳苑鄉種了約5分地西瓜，瓜田最近遭受大雨災情波及，又因中盤商採購意願低，「災損量都減了，價格還跌，才更糟糕」，他希望政府能給予瓜農補助，也能開發銷售管道對策，提高市場需求量。

許清池說，西瓜是天然的消暑食物，去年天氣熱，市場買氣熱，去年此時，產地收購價9元、10元，1分地可以收成5000台斤到6000台斤，今年一直下雨，天氣不穩定，市場需求量明顯下滑，買氣弱，加上5月接連暴雨襲擊，每分地收成量剩下2000台斤，量足足少了超過一半、價格腰斬再腰斬，瓜農叫苦連天。

許清池說，以他個人的種植成本1分地2萬多元，收成才6000多元，每分地損失1萬多元，根本血本無歸。

縣府農業處長陳炳森指出，全彰化縣西瓜種植面積約370公頃，近來大雨災情，造成福興鄉、芳苑鄉一帶瓜田受損，受損程度已達天然災害現金救助標準，縣府已通知鄉鎮市公所回報申請救助，作業進行中，實際災損要等匯整結果才會清楚。

為了幫助瓜農銷售西瓜，福興鄉公所今天在麥厝村九玄寺舉辦西瓜節活動，前行政院長賴清德、鄉長蔣煙燈及縣議員陳秀寶、葉國雄等人大啖西瓜，誇讚福興西瓜口感沙沙香甜多汁，鼓勵民眾用購買支持在地瓜農。

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