颱風不要再樹倒了！中市大盤點 優先修剪路樹共2.4萬棵

2019-05-25 20:15

〔記者蔡淑媛／台中報導〕颱風季將至，台中市建設局今年大規模盤點全市路樹優先修剪的交通要道，包括太原路、崇德路、文心路、台灣大道等近130條道路、共2萬4000棵路樹，目前修剪4成，預計6月底完成，今天建設局長陳大田前往視察，護樹團體與當地里長要求能適當修剪並能開會有具體標準。

陳大田今天前往太原路綠園道視察並慰勞工程單位修剪路樹時表示，往年豪雨颱風常造成路樹傾倒、斷枝，造成人車損傷，過去修剪路樹曾出現齊頭式也備受批評，這次不再只是例行性修剪，而是大規模盤點，修剪時要求執行單位按照修剪標準作業規範、提出修剪計畫，工作人員也必須有相關修剪技能證照才能執業。

台灣生態學會理事長、靜宜大學生態系教授楊國楨今天受邀參與視察時指出，發現修剪路樹時只是追高、往上修，強風一吹反而容易傾倒，只用人的想法套在樹木，違反自然生態，不過陳大田表示，修剪路樹必須兼顧城市型態，包括、建物、交通、行人安全等，而不是在山坡林地，強調修剪高度約5至6米，且樹冠內層也進行疏枝，透光、透風，減少風阻。

中興大學森林系教授廖天賜表示，路樹修剪高度也必須考慮枝條也會往外、往下下垂，因此高度約在2、3樓高度，樹冠寬度約2到4米，可讓大型車輛通行、交通號誌不被遮蔽，認為有些樹木經修剪後感覺很瘦高是錯覺，其實高度是符合規定，且經過疏枝後更安全。

廖天賜也說，修剪路樹主要是修剪不良枝、側枝、椏枝和分叉枝，一旦遭強風豪雨不被折斷，而且要控制高度，依樹種、因地制宜俢剪；陳大田表示，近幾年來經計劃性修剪，風災斷樹災害已經減少6成，這次大規模修剪，不只市區也包括山城、海線及屯區有潭雅路、豐勢路及臨海路都納入，現在也會強化修剪時的交通安全管制，修剪3天前就會公告，也盼市民體諒。

當地的賴福里里長黃晴灑、賴旺里里長黃育嘉及賴厝里長賴有德也盼能開座談會，讓里長、市民了解市府規劃修剪路樹標準，不要高高底低，並能參與討論。

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