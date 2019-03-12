韓國瑜樹木保護政見未兌現 環團行文要求履行承諾

2019-03-12 17:41

〔記者蘇福男／高雄報導〕高雄市長韓國瑜選前簽署「高雄市樹木保護施政承諾書」，承諾當選後將仿效台北成立公園處，樹木修剪明文禁止斷頭截頂等，但上任至今遲未見施政動作，包括高雄愛樹人協會等13個環保團體行文給韓國瑜，要求共同討論如何在一年內兌現九大承諾。

高雄愛樹人協會會長莊傑任說，高雄路樹一直長不大，也長不好，主要原因就在相關單位不重視樹木保護，缺乏正確樹木修剪專業知識，修剪樹木經常亂剪一通，最常見的是斷頭截頂修剪，嚴重危及樹木健康和生長。

他說，去年底市長選舉選前，包括高雄愛樹人協會等13個環團發起「高雄市樹木保護施政承諾書」連署活動，邀請各市長候選人簽署響應，當時民進黨市長候選人陳其邁和國民黨市長候選人韓國瑜都有簽名連署。

這份承諾書九大承諾包括：仿效台北成立公園處，公園處長官、職員需具備樹木、生態相關學歷或樹藝師證照；成立副市長層級的森林城市發展委員會，統籌審核各局處紛雜的樹木工程與作業規範制定，NGO團體、學者、專家需佔50％以上，每月定期開會；樹木修剪SOP仿效台北市標準，明文禁止斷頭截頂修剪、獅尾修剪、修剪葉量超過25％、非分支點修剪。

另外，制定樹木保護管理自治條例，明訂樹種選擇、種植規劃、移植等，皆應依據科學制定標準作業規範，違者重罰；建立樹木電子身分證系統，定期監測、記錄樹木健康與安全狀況；2公頃以上公園、綠地，興建、改建時採生態公園規劃設計，邀請生態團體參與規劃設計；高雄都會區樹冠（樹蔭）覆蓋面積，8年成長50％；外來樹種原則避免新植，已種的樹木非必要不得伐除、移植。

莊傑任說，韓國瑜上任2個多月來，完全沒有兌現樹保政見跡象，因此正式行文給韓，要求共同討論如何在1年內兌現選前樹保九大承諾。

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