全台首座水保酷學校 小勇士擂台賽東光國小開賽

2019-05-25 15:44

〔記者廖雪茹／新竹報導〕全台首座水保酷學校推廣示範基地-關西鎮東光國小登場，今天有一場別開生面的水保小勇士知識擂台賽，以園遊會形式出發，將生硬的水土保持知識，透過遊戲闖關的方式變得有趣，勝出者最高還可獲得獎金6000元。

新竹縣政府表示，擂台賽分為團體賽和個人賽，團體賽由各國小推派5位學生組隊參加，總共吸引15隊報名PK，設計出水保翻翻樂、密室脫逃、水保賓果連線、水保黏黏樂、是非大跳戰等5關，要讓小朋友從中了解土石流形成的原因、發生的前兆、造成的災害等，並選出前5名隊伍，最高可獲得獎金6000元。

個人賽則是由地主東光國小把關，結合防災應變、水土保持科普知識，以「處處是水保」概念出發，整間學校就是一個大型的闖關空間，推出認識雨量筒、找找水撲滿、龜兔不賽跑、洪水來了、防災STEM體驗、保水護土GO等6關卡，只要闖6關成功就能換取小禮物。

「不濫墾、不濫伐、多種樹，土石流就不會來…」，為推廣水保觀念，新竹縣政府自創簡單又好記的「水保之歌」帶動唱，並錄製示範帶放上網路，今早也在園遊會上發表，要號召全民一起來做好水土保持工作。

農委會農業試驗所嘉義農業試驗分所演出「山裡的炸彈客」紙劇場；水保局的水土保持行動宣導車，透過水土山林的繪本故事帶領孩子認識大規模崩塌，並逐步認識土砂災害與防減災。其他還有多個好吃好玩的攤位，以及療癒的多肉植物與氣球、竹編童玩DIY、音樂魔術表演。

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