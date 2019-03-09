「水保防災起步走」行動特展 即起至6/30地震教育園區展出

2019-03-09 20:45

〔記者蘇金鳳／台中報導〕今年是921大地震屆滿20週年、莫拉克風災屆滿十週年，「水保防災起步走」教育行動特展，即日起至6月30日止於921地震教育園區展出。

「水保防災起步走」教育行動特展，由農委會水土保持局及國立科學工藝博物館共同推出，並與國立自然科學博物館齊力合作，共同推動防災教育。

此次「水保防災起步走「教育行動特展，將於921地震教育園區-防災教育館一館展出，結合館內【洪災審判庭—環境變遷•防洪思維】特展，透過洪患、水土保持及防災知識的介紹，帶領觀眾建立正確防災觀念，防患於未然。寓教於樂的展示手法，加乘水土保持防災知識能量，讓教育之心持續轉動。

科學博物館的館長孫維新肯定及感謝科工館以正面的教育觀點出發將防災概念融入於生活中，期許今年從霧峰921地震教育園區起步讓防災及水土保持的觀念都能更深化在每個民眾的內心。

此次特展有8組大型操作型互動單元，分別有：「台灣的地理環境」、「山坡地保育」、「野溪治理」、「崩塌地復育」、「二郎神的眼睛」、「土石流就要來了」、「防災知識大挑戰」、「離災保平安」等主題。

此特展將介紹台灣的地形地質特色、山坡地保育、野溪治理、崩塌地復育、坡地監測科技、水保防災必備知識等，輕鬆學習水土保持及土石流防災觀念。

而觀眾能透過趣味互動及模擬操作，配合學習手冊與現場工作人員的導覽解說，完成任務卡的體驗關卡，輕鬆學習水土保持及防災教育知識，就能成功變身為水保防災知識達人！

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