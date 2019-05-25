莊瑞雄爭取農委會挺恆春洋蔥 農民笑：補助保證超過1450

2019-05-25 13:47

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕恆春半島洋蔥產業今年受暖冬重創，加上近年農業缺工、採收人力缺乏，豐收時節又缺乏冷藏設備延長販售，許多農民傳出棄種或轉作狀況，立委莊瑞雄與農委會主委陳吉仲今南下了解，爭取洋蔥冷藏及機械化設備補助，陳吉仲當場允諾協助恆春鎮農會；現場參與農民也反諷網路酸民笑稱「農委會對洋蔥產業照顧保證高於1450啦！」

恆春半島今年共採收1445公噸洋蔥，恆春鎮農會為平衡市場價格，共收購240公噸左右，每15公斤向農民收購價格比市面高約50元，但受限於冷藏設備不足及老舊，無法帶給當地農民更大幫助，莊瑞雄接獲農民及農會反映，也受到農委會主委陳吉仲重視。

「冷藏及機械化是目前恆春洋蔥最重要任務！」恆春鎮農會總幹事林順和指出，機械化待設備到位就能逐年步入正軌，冷藏設備因年代久遠效率低，空間也遠不及需求，希望能增加冷藏庫存，除穩定市場價格，也讓民眾能多吃國產洋蔥、少吃進口洋蔥。

長期關心洋蔥產業的莊瑞雄則分析，目前恆春鎮農會收購洋蔥約10％，希望冷藏設備修繕擴增後至13%以上，每年就能冷藏近2000公噸洋蔥，加上產地履歷及產地標章的加持，能夠提高當地農民收益及品牌。

至於機械化普及前，當地對短期採收人力的需求，莊瑞雄也強調將持續與國防部溝通，確保完全機械化採收前，助收兵力絕對不會中斷支援，也希望恆春半島加快採收機械化一條龍腳步。

針對恆春半島國產洋蔥面對的困境，農委會主委陳吉仲表示，對於農會亟需的冷藏庫設備及機械化設備，農委會都將全力支持補助，但要求農會無論豐收或是欠收年度，都能保證對農民收購價格高於市價，政府會在通路上全力支援販售，全民相挺台灣農產品。

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