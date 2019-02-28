「別氣噗噗！」韓國瑜氣炸罵陳吉仲 她：反應過大了

2019-02-28 23:18

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜日前到新加坡拚經濟，與當地兩大超市各簽下3年約3500萬元的高雄農產外銷訂單，但被農委會主任陳吉仲酸這些早就是既有通路，讓韓國瑜氣炸怒嗆「是把我當屁嗎？」還罵陳吉仲，「沒水準到了極點」。對此，台北市議員簡舒培說，這回「韓市長反應過大了，不要氣噗噗！」

簡舒培今天在臉書上說，「韓市長認為陳吉仲主委暗箭攻擊他，我認為韓市長反應過大了！」因為其實高雄水果成功進軍大馬、新加坡的新聞，就算陳吉仲不說，大家上網找也都找的到。

簡舒培還指出，去年在新加坡辦的台灣蔬果節，單一活動就賣出台灣水果新台幣2500萬，而去年整體台灣對新加坡生鮮及冷凍水果的出口為新台幣1.5億，雖然疑似在暗酸韓國瑜這次出征與新加坡簽約，也只簽下3年3500萬的高雄農產訂單，但她又說，如果去年政府都可賣出這些金額了，「那現在擁有超高人氣及影響力的韓市長，一定可以翻倍的外銷高雄農漁產」，勸韓國瑜不要急著「氣噗噗」，高雄農民都還等著發大財。

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