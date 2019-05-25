05/25 各報重點新聞一覽

2019-05-25 06:11

自由時報

減稅優惠擴大！ 買3節能家電 省2千

減稅優惠擴大！立法院院會昨天三讀通過「貨物稅條例部分條文修正案」，明定修法生效二年內，購買能源效率第一、二級的新電冰箱、冷暖氣機、除濕機自用，每台最高退稅二千元。另，柴油車汰舊換新減徵優惠也擴大，報廢一、二、三期老舊大型柴油車，並於二○二二年底前購買新車，每輛最高可減徵四十萬元貨物稅。

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想整成性感蜜桃臀 美魔女玉腿變「火腿」

四十一歲蔡姓美魔女想要整出性感蜜桃臀，醫師將她大腿脂肪抽出補到臀部，沒想到術後一雙玉腿染患蜂窩性組織炎，發紅腫大有如「火腿」，還差點喪命，至今她的雙腳仍無知覺，也無法工作。蔡女對醫美診所提告業務過失傷害罪，因術前有簽下負擔術後風險合約，加上舉證困難，刑事部分檢察官做出不起訴處分，蔡女說：「非常不甘心！」已提起民事訴訟損害賠償。

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塑化劑不只傷生殖系統 也會害動脈硬化

很多生活中會碰觸的塑膠產品都含有塑化劑，台大醫院研究，塑化劑除了傷害人體生殖及內分泌系統外，還會造成動脈硬化，這項研究已刊登在今年四月的《Environmental Pollution》（環境污染）國際期刊。

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蘋果日報

同婚首日 526對結婚了「手續3分鐘 我們走了10年」

「我們終於結婚了！」在526對同性伴侶新人的親吻與擁抱中，我國昨起邁入同性結婚合法化的新時代，成為亞洲第一個婚姻平權國家。許多戶政事務所昨一早就湧入搶著登記結婚的同性伴侶，內政部統計昨全台有185對男性、341對女性完婚。許多同志完成登記拿到新身分證後歡欣高呼：「配偶欄上有了愛人的名字！」

聖母峰塞爆 人龍苦等攻頂 1周8死

「終於置身在這座我嚮往40年的山上，我好幸福！」多年來，世界第一高峰聖母峰吸引著一代又一代的登山客與冒險家前來挑戰，今年人潮更是破紀錄，攻頂和下山大排長龍，但高海拔「塞車」卻使致命風險暴增。美國54歲男子凱許周三攻頂之後昏厥，連他在內，一周內已傳8人魂斷聖母峰。

聯合報

終局之戰致命錯誤…梅伊撐3年 一敗塗地

英國公投決定脫離歐盟，三年前讓梅伊喜孜孜坐上首相大位。遲遲無法敲定英國脫歐的方式，讓梅伊只能淚潸潸宣布下台。

立院三讀 企業禁轉掛派遣勞工 違者最高罰45萬將

立法院會昨天三讀修正勞動基準法部分條文，禁止企業將面試錄取的勞工「轉掛」至派遣公司，違者最高可處新台幣四十五萬元罰鍰。另外也明定，要派單位應連帶負職災派遣勞工的補償與賠償責任。

中國時報

韓府前誓師

高雄市長韓國瑜對2020表態「Yes I Do」後，親韓人士昨透露，在全台基層串聯下，韓首場總統初選造勢「決戰2020．贏回台灣」，確定將號召10萬人，於6月1日總統府前凱道舉行，目前韓本人已允諾出席。該人士說，這不僅是要替藍營打造大團結的起手式，更是翻轉台灣的起點。

同婚上路526對登記 反同悲憤喊組黨

同婚專法《司法院釋字第748號解釋施行法》昨正式上路，首日共有526對新人登記結婚，共同寫下亞洲第一紀錄。內政部統計，新北市辦理同婚人數最多，共117對登記。不過，反對同性婚姻立場鮮明的安定力量也宣布組黨，進軍2020立委選舉，宣示「從家庭贏回台灣」。

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