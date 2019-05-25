減稅優惠擴大！ 買3節能家電 省2千

2019-05-25

電冰箱、冷暖氣機、除濕機適用

〔記者陳昀／台北報導〕減稅優惠擴大！立法院院會昨天三讀通過「貨物稅條例部分條文修正案」，明定修法生效二年內，購買能源效率第一、二級的新電冰箱、冷暖氣機、除濕機自用，每台最高退稅二千元。另，柴油車汰舊換新減徵優惠也擴大，報廢一、二、三期老舊大型柴油車，並於二○二二年底前購買新車，每輛最高可減徵四十萬元貨物稅。

條文生效二年內購買 皆可享退稅

為鼓勵民眾購買節能標章電器產品，以達節能減碳綠色消費，「貨物稅條例」修法增訂第十一條之一，條文生效日起二年內，購買經濟部核定能源效率分級為第一級或第二級的新電冰箱、冷暖氣機或除濕機，非供銷售且未退換貨者，每台減徵貨物稅上限為二千元，但中古機不在優惠範圍內。

在退稅方面，賦稅署規劃由購買新機民眾申請，線上申請同步開放，並輔導家電經銷商協助消費者在購買時就提出申請，退稅款項直接匯入民眾指定帳戶。

柴油車汰舊換新 最高減徵40萬元

此外，現行老舊柴油車稅減徵優惠，對象僅限「一、二期柴油大貨車報廢換新」，報廢一九九九年六月三十日以前出廠的大貨車並購買新大貨車、完成新領牌照登記者，每輛定額減稅五萬元。

立法院會昨三讀修正的「貨物稅條例」第十二條之六，擴大老舊柴油車減稅優惠的適用對象、額度及年限，未來不只限柴油大貨車，包含柴油大客車、大客貨兩用車、代用大客車及大型特種車等各類老舊大型柴油車，只要屬於一、二、三期老舊大貨車，皆可申請減稅；減徵稅額的上限也從五萬元大幅提升到四十萬元。

三讀條文也明定，適用減徵優惠的開始日期，從二○一七年十一月廿四日，提前至二○一七年八月十八日，截止日期也從今年底延長至二○二二年十二月卅一日止。財政部預估，修法後可汰換老舊大型柴油車近一．五萬輛，改善空氣品質。

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