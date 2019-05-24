同婚合法首日 苗縣8對登記
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2019-05-24 19:55

〔記者彭健禮／苗栗報導〕今天是同性婚姻合法第一天，苗栗縣共有8對同志登記結婚，其中女生6對、男生2對；苗栗縣政府民政處戶政科表示，縣內18鄉鎮市戶政事務所，也開放預約，與一般登記結婚相同。

戶政科統計，今天共有8對同性完成結婚登記，其中女生6對、男生2對，分別為苗栗戶政1對、頭份戶政2對、竹南戶政4對、大湖戶政1對。

戶政科表示，對於同性結婚登記，也開放預約，與一般登記結婚相同，新人可向縣內18鄉鎮市預約，不過明、後天（週六、週日），無同性預約登記。

  • 今天是同性婚姻合法第一天，苗栗縣共有8對同志登記結婚。（記者彭健禮攝）

    今天是同性婚姻合法第一天，苗栗縣共有8對同志登記結婚。（記者彭健禮攝）

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