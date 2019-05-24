狗屎運！沒在對發票 他靠「這動作」中4000元

2019-05-24 17:57

〔記者顏宏駿／彰化報導〕彰縣北斗鎮一名國小老師沒對發票的習慣，但日前去刷存摺，竟「無緣無故」多了一筆「代發發票獎金4000元」，他十分納悶，「從未對過發票的人，為何會中獎？」直到前天收到中華電信的資費帳單，才知道原來他設定電話費從帳戶扣款，每月都有帳單發票，結果是1、2月其中一張帳單發票中了頭獎末5碼。

這名單身男老師說，當兵以前他還有對發票的習慣，但從小到大從未中獎過，「我自認沒有偏財運」，後來出社會工作，進入國小當老師，工作一忙，完全不把對發票當一回事，所有發票一律「送」給同事或捐作功德。

他說，日前去銀行刷簿子，竟然出現這筆4000元的發票獎金，他覺得「好神奇」，簡直是「天上掉下來的禮物」，他一直以為是「網路購物」發票中獎，直到前天收到中華電信帳單收據，他才確定，原來這筆中獎發票來自1、2月份的電話帳單，帳戶綁約扣款的動作，竟讓他獲得4000元，實在太「狗屎運」了！

財政部中區國稅局北斗稽徵所主任葉桂嫦說，除了資費綁定帳戶扣款，其實只要手機下載「統一發票兌獎」App，就可取得個人專屬的QR Code，再跟個人帳戶綁定，只要你在結帳時向收銀員出示個人QR Code，經刷過，這張發票就上雲端，若有中獎，財政部就會直接匯款到綁定帳戶，非常方便。

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