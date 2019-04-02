超羡慕！花30元買乳品中1000萬特獎 幸運兒是…

2019-04-02 19:33

〔記者張聰秋／彰化報導〕超幸運的！財政部今天公布1、2月期統一發票中獎清冊，20張1000萬元特別獎，其中1張由彰化基督教醫院總院5樓萊爾富超商開出，中獎人只花30元買乳品，就中千萬元大獎。

開出千萬元統一發票獎金，消息傳開，由於前往商店消費的民眾，以醫院員工、病患家屬及看診病患為主，誰中了1000萬元成了醫護人員茶餘飯後的閒聊話題。

記者今天傍晚前往店家採訪，店門口並未張貼開出千萬特別獎的消息，工作人員也以店長已下班不便受訪，不過，從財政部公布資料，證實有人在醫院內的萊爾富超商，只花30元就中千萬特別獎。

店內銷售的30元乳品，以「光泉」品牌的調味乳為主，有果汁、巧克力、麥芽、蘋果等多種口味。

財神爺來醫院報到，幸運兒是醫護人員的機率頗高，有人私下打探院內誰愛喝光泉調味乳，也有人相互開玩笑互問「是你嗎？」大家心照不宣。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/