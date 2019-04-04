小護士花30元中千萬大獎？ 彰基證實得主是…

2019-04-04 16:52

〔記者湯世名／彰化報導〕財政部公布1、2月期統一發票中獎清冊，共有20張千萬特別獎，其中1張由彰化基督教醫院5樓萊爾富超商開出，只花30元購物就中千萬元大獎，連日來，得獎人是誰的猜測傳遍彰基，還有人根據中獎人購物時間研判，得主極可能是彰基小護士。彰基副院長周志中也拿出發票對獎，大嘆：「不是我！」不過他也證實說，其實中獎人是花35元買優格，但彰基員工價為30元，因此可以確定得獎人就是彰基員工，醫生、護理師或行政人員都有可能。

彰基指出，根據中獎清冊記載，這張對中千萬元特別獎的發票，購物時間是1月4日上午7點38分，購買品項是35元的優格，但因為彰基員工價30元優惠。

連日來「千萬得主是誰」的猜測傳遍彰化基督教醫院，醫生、護理師與行政人員碰面時，都不忘詢問「是不是你？」也有人猜是住院的病患或家屬。甚至有醫護人員根據發票購物時間與消費品項、金額研判，千萬大獎得主很有可能就是值夜班的彰基小護士，在清晨交接班時花30元買優格，幸運得大獎。

彰基員工紛紛拿出放在抽屜的發票對獎，連彰基副院長周志中也拿出一疊發票對獎，確定全部槓龜後大嘆：「全部都沒中，不是我！」他還說，以後要常常去5樓超商買東西，說不定能獲得財神眷顧！

周志中也證實，根據資料，中獎人應該就是彰基的員工，醫生、護理師或行政人員都有可能。歡迎大家多多來購物，不僅增加國庫收入，還有機會獲得意外之財。

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