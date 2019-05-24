南部午後留意局部大雨 下週一鋒面報到

2019-05-24 06:58

〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象局指出，今天（24日）東半部有局部短暫陣雨，西半部則為多雲到晴的好天氣，但要留意各地山區及南部地區午後會有局部大雨發生的機率。

氣象局表示，今天東半部地區有局部短暫陣雨，西半部則大多為多雲到晴，局部地區午後會有短暫雷陣雨，其中在中部以北偏向於山區及近山區平地，而南部除山區外，大部分的平地也都有機會出現午後雷雨，氣象局提醒，各地山區及南部地區午後會有局部大雨發生的機率。溫度方面，中南部高溫約30、31度，其他地方則在27、28度。

氣象局預估，週六（25日）水氣仍多，迎風面東半部有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後有局部短暫陣雨。週日（26日）風向轉為偏南風，花東地區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨。

下週一（27日）鋒面逐漸接近，白天台灣地區處於鋒面前緣暖區，除東南部有局部短暫陣雨外，其他地區上午大致為多雲、午後有局部短暫雷陣雨的天氣為主，下半天起至下週二（28日）鋒面逐漸由北往南通過台灣地區，西半部及東北部地區降雨範圍廣，容易有短暫陣雨或雷雨，至於其他地區也會有局部短暫陣雨或雷雨。

空氣品質方面，24日北部、宜蘭、花東空品區為「普通」等級；竹苗、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門、澎湖地區為「橘色提醒」等級，竹苗、雲嘉南、高屏局部地區短時間可能達紅色警示等級；中部空品區為「紅色警示」等級。

國際都市氣象：

亞洲、大洋洲

美洲

歐洲、非洲

中國

各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部 23 - 29 25 - 34 27 - 33 24 - 29

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法