台灣同婚專法寫里程碑 藝術界設計創意「結婚書約」

2019-05-24 00:18

〔記者楊綿傑／台北報導〕保障同性婚姻的司法院釋字第748號解釋施行法，今天起將正式施行，許多同志朋友已經準備前往戶政事務所登記，也有藝術家設計好「結婚書約」供同志朋友免費下載，內藏設計巧思也引發網友驚嘆。

一早包括婚姻平權大平台、伴侶盟都將分別帶領同志伴侶前往北市信義區戶政事務所、中正區戶政事務所進行登記手續，包括伴侶盟靈魂人物許秀雯、簡至潔；圖文作家厭世姬、劇作家簡莉穎；影音創作者逼逼日記等都將進行登記。

登記也會請同運先驅祁家威證婚，見證其多年努力的成果。而登記過後，除了信義廣場會舉辦「幸福起跑線Wedding Party」，隔天還將在凱道舉辦盛大的「同婚宴」，一連串慶祝活動，同時也是讓台灣持續寫下亞洲第一的歷史。

但結婚總要有「結婚書約」點綴，除了內政部及婚姻平權大平台提供的結婚書約外，另也有藝術家響應慶祝同婚合法，發揮設計巧思，如書寫藝術家何景窗的特殊手寫字體結婚書約，還有6五3書法設計工作室Wini及豔婷的創意書法字結婚書約，都是免費下載，引起網友熱烈迴響。

6五3書法設計工作室的結婚書約，還特別設計成兩面，一面是由大大囍字構成，囍字裡巧妙將「子子」、「女女」及戒指、彩虹等元素放入，展現書法應用的多元，另外一面則是由彩虹扯成「結婚書約」字眼，已經有許多同志伴侶表示感動，已經預約下載。

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