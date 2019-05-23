雨一直下！屏東水稻倒伏百公頃 擬引空拍機勘災

2019-05-23 19:55

〔記者陳彥廷／屏東報導〕屏東的第一期稻作最近正開始收成，月初大雨就曾傳出萬丹以北的稻田倒伏農損，而本週大雨開始往南，南屏東已有多處稻田傳出倒伏，縣府預期若雨勢不斷，恐造成災情及範圍都擴大，目前正請鄉公所進行速報，了解災情狀況。

南屏東的稻作約在五月中旬進入飽穗期可收割，不少鄉鎮的農民現正大排長龍等待收割機，但週一、二的大雨讓原本就較重的飽穗開始倒伏，部分正在排隊等收割機的農民，憂愁倒伏的稻米「發芽」，致身價大減。

週一、二的大雷雨被不少人形容狂風暴雨根本就是「颱風」，短時間強降雨果然出現災情，南屏東稻田開始出現倒伏，種出彩稻而聞名的東港稻農林清源表示，本週才下兩天，就因太過集中造成倒伏，目前狀況雖不到「全倒」，但不少農友反映今年產量會很差，且浸過水的稻穗除過濕於收購時會被砍價，發芽更讓米淪次級品，就算有部分收成，仍是對農友一年辛勤很大的打擊。

縣府農業處表示，截至昨天共接獲15個鄉鎮市公所速報，總計一期稻作倒伏近100公頃、食用玉米0.95公頃，一期稻作倒伏嚴重者為萬丹（75公頃）、南州鄉（75公頃）、枋寮鄉（50公頃）、潮州鎮（25公頃）、新園鄉（25公頃）、林邊鄉（16公頃），九如鄉（15公頃）、崁頂鄉（10公頃）、其餘屏東市（8公頃）、竹田鄉（7公頃）、新埤鄉（7公頃）、佳冬鄉（3.4公頃）、長治鄉（2公頃）、高樹鄉（1公頃）。

農業處指出，若是降雨持續，將加重損害，不過由於種植地點沒有非常集中，現階段請鄉鎮公所進行人工勘查，如達該鄉鎮市單項生產面積5％，即會啟動勘災陳報農糧署。若災害持續擴大將請農委會農糧署進行勘災，甚至不排除由近期他們所主推動的空拍機來勘災，節省時間。

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