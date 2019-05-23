逾百個工作任你挑 屏科大時尚產學專班吸業界搶人

2019-05-23 18:38

〔記者邱芷柔／屏東報導〕屏東科技大學時尚設計與管理系「產學攜手專班」即日起在校內舉辦畢業成果展，今年48名畢業生，吸引國內知名美容美髮、婚紗、美妝、影視特效產業等業者到學校搶學生，提供逾百個職缺，成功讓學業與就業無縫接軌。

屏科大時尚系「產學攜手專班」第2屆學生配合教育部計畫，與中山工商、樹德家商及廠商簽訂合作協議，讓學生高職時就學習服裝、美容相關課程，進到屏科大再學習3年，第4年則到合作廠商帶薪實習，業界對學生將所學為企業所用反映良好，多數學生畢業後直接到原實習公司上班。

屏科大時尚系主任徐秀如說，去年第一屆的畢業生就業率超過9成，今年則有13家廠商提出合作意向，釋出100多個工作機會，全班48名學生幾乎畢業即就業，學生們也特別在畢業前夕展出創作，分享學校發展跨領域教學的學習成果。

成果展以「48%」為題，包含「飾品設計」、「裝置藝術」、「特效翻模」、「異材質結合設計」、「創意頭飾設計」、「面具設計」等，從中可以看見同學對環境污染議題的關懷、原民文化的關注、異材質的相互結合應用，5月23日至29日在屏科大典範特色展覽中心展出，6月3日至9日將在屏東太平洋百貨公司本館3樓連接二館的「光の恬廊」廊道展出。

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