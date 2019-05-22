連日下雨 高雄市菜價比去年同期漲4成

2019-05-22 23:52

〔記者陳文嬋／高雄報導〕連日下雨，高市蔬菜受損1至2成，菜價近來比去年同期上漲4成4，批發均價每公斤31.6元，其中高麗菜每公斤29.2元，較去年同期漲幅高達252%。

高市蔬菜種植面積300公頃，根據農委會農產品批發交易行情資料，高市5月中旬蔬菜到貨量比去年同期減少3成，批發均價是每公斤31.6元，比去年同期每公斤21.8元，上漲幅度達4成4。

由於去年梅雨遲至6月才報到，今年梅雨恢復正常5月到來，與去年氣候相比屬於不穩定，農民減少種植面積因應，尤其高市連日來下雨，5月20日大雷雨狂炸，造成蔬菜減產1至2成。

其中，高麗菜去年價格不好，農民今年種植面積變少，加上冬天產季已過，又遇上連日下雨，到貨量比去年大減5成7，批發均價每公斤29.2元，比去年同期每公斤8元，漲了252%。

民眾常吃的土白菜近來到貨量大減4成6，批發均價每公斤41.7元，比去年同期每公斤20.5元，上漲103%；油菜近來到貨量減少近2成，批發均價每公斤26.1元，比去年同期每公斤17.9元，漲了45.6%。

梓官農會表示，農民梅雨種植意願低落，又近來下雨造成蔬菜受損，菜價量少自然上漲，產地菜價上漲1至2成，批發均價也同步上揚，由於蔬菜生長期30至40天，預期只要氣侯適宜，菜價約1個月恢復正常。

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