竹東動漫園區成蚊子館？議員建議引進星巴克鼎泰豐搶救

2019-05-22 22:58

〔記者蔡孟尚／竹縣報導〕新竹縣竹東鎮動漫園區去年跟廠商解約後封閉閒置至今，縣議員郭遠彰質詢時希望可以引進星巴克、鼎泰豐等知名廠商來吸引外地遊客，竹東鎮長羅吉祥也希望縣府後續規劃能夠接地氣，不要再變成「蚊子館」。

新竹縣政府交通旅遊處處長游志祥說，和動漫園區原承攬廠商解約後，開始和原住民行政處合作辦理場館活化，除了原住民元素之外，客家文化和文創都會納入整體規劃，當初動漫園區在產業引進跟生根部分沒有落實，未來引進會增加在地產業和誘因，讓它能達到永續發展目標。

新竹縣政府原住民行政處處長雲天寶說，行政院原民會的原住民展銷中心的計畫，而且希望用地位於都會區，他向楊文科縣長報告後提出計畫爭取且迅速獲得補助150萬元規劃費，如果順利的話，未來3年可望爭取到4000多萬元的補助讓整個動漫園區改頭換面。

新竹縣政府近幾年以動漫為主題積極推動「一線九驛、台灣漫畫夢工場」計畫，斥資3680萬元整建翻新的竹東動漫園區是計畫亮點，業者經營不到3年就因長期虧損撤館，如今大門深鎖，處處可以落葉雜草，成了外界詬病的「蚊子館」。

郭遠彰說，台鐵新豐火車站引進星巴克後，不但在網路上成為吸引年輕人拍照打卡的熱門景點，而且也帶動了附近商圈活化，竹東動漫園區就在內灣支線的竹東站旁邊，參考這個模式引進星巴克、鼎泰豐這類名店，想必也可以達到類似的集客效果。

羅吉祥說，竹東動漫園區要轉型為原住民產業展銷中心，他想到的是在客家人為主的竹東鎮，這個中心有什麼賣點？將來會和縣政府協調加入客家元素，讓這個展銷中心以後能夠接地氣，真正能夠吸引觀光客來參觀、消費，不要又變成乏人問津的「蚊子館」。

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