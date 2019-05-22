史上最慘！青梅歉收只剩2成 信義脆梅漲價了

2019-05-22 17:57

〔記者劉濱銓／南投報導〕全台青梅主要產地，南投信義鄉今年因嚴重歉收，青梅產量只有正常年的3成，但扣掉落果、收成不及，實際收成只有2成，以致今年信義鄉農會梅子夢工廠製作的脆梅甫上市，就吸引許多民眾購買，惟今年青梅產量創歷史新低，農會也不得不漲價，2台斤裝的脆梅，就從去年的300元漲到350元。

農會表示，近年信義青梅的產量呈現極端現象，前年青梅同樣減產，當時農會收到的青梅量約20多萬公斤，去年則回升到30多萬，今年則因天候關係，產量跌到有史以來最慘的10多萬公斤。

礙於青梅產量大減、梅農採收成本增加，青梅收購價也跟著上揚，農會不得已只好調整今年脆梅的價格到350元，像前年也是減產，脆梅的價格就是350元，去年則是產量回穩，價格便調降至300元。

農會也說，脆梅製作講究脆口與碩大果實，價格容易因產量出現波動，至於烏梅與梅製品原料「梅醬」，則因去年產量回升時，就有預留存貨，因此今年其他梅製品的價格都是維持不變。

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