交通部路口慢看停舞蹈點名竹市副市長 國小學童活力參戰

2019-05-22 13:16

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕「路口慢看停」宣導舞蹈接力持續延續，台北市政府張哲揚秘書長網路點名新竹市副市長沈慧虹接棒，沈慧虹日前帶領東門國小幼兒園24名小朋友以及交通處長倪茂榮拍攝短片，在新竹市228公園、幸福廣場、市府州廳等多處景點與路口拍攝，將交通安全宣導的精神帶進學校，不僅活力逗趣，更加深孩子對路口安全的認識。

沈慧虹表示，「路口慢看停」的精神是希望行人和汽機車駕駛行經路口，務必記得放慢腳步與車速、左右察看有無車輛或行人，駕駛人也一定要記得禮讓行人，停車讓行人先行，提高行人優先的基本守則。

市長林智堅表示，希望改變民眾的道路使用習慣，政府就應提出良好政策、提供明確解決方案，所以新竹市政府提出「步行城市」計畫，透過建置完善與優質的步行環境，降低民眾對私人載具的使用，讓大家可以習慣舒適、自然地散步走進舊城區，型塑出市區的步行環境，進而帶動舊城區的再發展。

東門國小校長李阿丹表示，學童的上下學安全是他最在意的事情之一，能夠跟市政府合作，把路口安全的概念導入教育之中，也拍成影片讓大家都能看見，認識路口慢看停，將宣導變成生活的一部分，這對孩子來說是非常好的教育。

新竹市政府也持續推動「禮讓行人」計畫，提醒駕駛人注意行人的需求與安全，建立行人優先的駕駛共識，搭配步行城市改善全市步行環境，打造人本友善城市，平衡城市發展。影片連結請見「新竹市 新鮮事」：https://tinyurl.com/y3km38rm。

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