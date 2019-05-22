企業資源挹注 偏鄉孩童就學不受苦

2019-05-22 11:18

〔記者萬于甄／台南報導〕台南市偏鄉小校數量多，在政府資源分配有限之下，有時就需仰賴社會慈善單位的幫助，慈揚基金會近年協助樹人、鯤鯓、重溪、通興等四校發展《四季高峰》特色課程，獲得許多家長好評，今舉辦成果發表會，台南市長黃偉哲也出席感謝慈揚基金會，讓孩子的教育不受苦。

慈揚基金會今與土庫國小師生在善化大同國小舉辦「扎根偏鄉培植希望」發表會，並由大同國小直笛隊美妙的樂曲揭開序幕，博得滿堂彩，發表會中向大台南地區國中小校長、教師介紹生態戶外教育課程的執行經驗，更希望透過戶外教育課程，期待孩子能放下手中3C走入自然。

黃偉哲表示，台南鄉鎮多、偏鄉小校也多，公部門資源有限，但總不能苦了教育、苦了孩子，市府做不足的地方，就需要社會資源的幫助，感謝慈揚基金會的協助，讓偏鄉孩童能有快樂的校園生活。

慈揚基金會表示，計畫效益不僅帶給學生全新學習經驗，透過面對問題動手解決，更能豐富孩子生活經驗，來讓學習變有趣、課程多元化；今除展現《四季高峰》課程模組，也展示大同、太康、重溪、松林、內角、樹人、保東、菁寮等7校，由慈揚基金會所支持的偏鄉深耕成果。

慈揚基金會為台南市在地璨揚企業在2013年成立，而《大臺南偏鄉學校深耕計畫》執行迄今，已協助將資源投入40所偏鄉學校、受益學童數累計達5699人，慈揚基金會期許藉由這些資源永續，支持偏鄉教師安心、實踐教育理念。

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