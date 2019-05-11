偏鄉婦幼的大愛母親！恆基沈美玉獲傑出護理奉獻獎

2019-05-11 13:33

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕恆春半島醫護人員缺乏、流動率高，長期留下服務的醫護人員工作繁重辛苦，在恆基服務20載的護理長沈美玉，深愛這個婚後生活的第二故鄉，對產婦和病患照護無微不至，許多恆春孩子都經由她手誕生，無私付出在母親節前榮獲台灣傑出護理人員服務奉獻獎，不少患者都大讚實至名歸，「堪稱偏鄉婦幼的大愛之母！」

今年49歲的沈美玉，20年前嫁到恆春半島後，投入醫療缺乏的恆基服務，對於產婦無微不至的照顧，深受準媽媽們肯定，尤其對於弱勢或外籍產婦更特別用心，去年更協助恆基通過母嬰親善醫療院所認證，並打造VIP坐月子套房，為恆春半島的婦兒照護再提昇，成功塑造產婦對留鄉生產的信任感。

恆基的醫護同事們笑說，因為沈美玉對產婦的溫暖照顧，時常在路上就會碰到曾照顧的產婦，指著身旁已長高的孩子對她說「我的孩子是妳接生的喔！現在已經讀國中了！」甚至有她照顧接生的小寶寶，嫁人懷孕又回到恆基做產檢，「簡直是恆春婦女們的另類媽媽！」

「只是做我該做的，就像母親疼愛自己的孩子。」得知獲獎消息，沈美玉謙虛表示，護理工作不分日夜，七千多個日子裡，從婦幼護理專業到老人長照護理，都當做服務自己的親人般的態度，沒想到會獲此殊榮，多年來走過無數的歡樂與流淚，感謝一路以來陪伴與支持的家人、同事與病友，只要還有力氣，都會持續為恆春半島奉獻。

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