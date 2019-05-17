一輩子的珍貴回憶！ 偏鄉孩子與雲門舞者共舞

2019-05-17 21:50

〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義縣布袋鎮旅外企業家楠弘企業董事長蘇振輝是新塭國小、布袋國中畢業校友，他關心藝文發展，有感於偏遠學校資源少，今天邀請「雲門2」到兩間母校演出，舞者們還跟孩子們共舞，小朋友們開心的說「是一輩子珍貴的回憶！」

蘇振輝長期資助藝文、樂團演出經費，他說，自己歷經創業，事業有成後，認為企業應負起社會責任，因此投入培植藝文、贊助公益活動，讓更多人在文化、美術、音樂中找到人生體驗與感動。

新塭國小校長洪榮正說，布袋的孩子從小在濱海偏遠地區長大，不少人家庭環境弱勢，要參與藝文活動很難得，更何況是欣賞國際級的雲門舞蹈表演，感謝校友蘇董事長贊助學校圖書館經費，今天又讓孩子看到最棒的演出；布袋國中校長吳敏男感謝蘇振輝回饋母校，期待未來能有更多的資源，可以拓展偏鄉的孩子的視野。

「要找就找最好的」，蘇振輝邀請雲門2舞團到偏鄉，贊助全部費用，由藝術總監鄭宗龍率團員演出，鄰近的新岑國小、永安國小學生也到布袋國中看表演；舞者們和孩子們近距離互動，更邀請學生們共舞，學生們看到高水準的舞蹈表演，目不轉睛，直說「哥哥姐姐跳得好棒好美」、「是一輩子珍貴的回憶！」

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