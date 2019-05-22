要不要告苦苓？ 館長做出決定了！

2019-05-22 00:10

〔即時新聞／綜合報導〕作家苦苓日前在節目上爆料，指「館長」陳之漢去年收了某政黨的錢才會挺高雄市長韓國瑜，對韓失望後又把錢吐出，捐給高雄50萬，館長不滿揚言提告，苦苓事後也致歉「純屬聽聞」，事件引發網友關注。對此，館長在直播中表示，他會請律師跟苦苓說捐一筆錢幫助社會，然後向他道歉，透露若苦苓答應他也不會提告了。

苦苓日前在節目上表示，「他（館長）去年訪問完韓國瑜後一炮而紅，但在訪問韓國瑜之前某某黨送錢去給他。」對此，館長開直播氣到喊告，「你侮辱我什麼都可以，但是你侮辱我捐錢，還說我只捐高雄，我捐了何止上百個單位，他X的你苦苓講這個話，你連做人的資格都沒有，你有了解過我嗎，你要不要跟我跪著道歉？」

眼看事情大條，事後苦苓急忙在臉書與節目中公開向館長致歉，還強調「如果館長需要，本人也願到您的直播節目中公開道歉。」但傳出苦苓打電話去求和，卻被館長員工指「態度不是很好」，苦苓則澄清館長太忙，根本沒跟館長說到話就被掛電話。

最新發展則是，館長20日在直播中透露可能不會對苦苓提告，「我的律師還在擬，最終結果應該是這樣，未來會請律師跟苦苓說，捐一條錢幫助這個社會，不要賠給我錢，捐給社福單位。然後跟我道歉，看他這樣子滿意嗎？」

館長認為，提告之後的訴訟費、時間要花不少，但最後法官可能只判賠幾萬元，因此他認為就看苦苓的能力能做到哪裡，捐錢做公益幫助社會，這樣也比較有意義。館長也感性地說「我們也有做不對的時候，也會希望人家大人有大量！」

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