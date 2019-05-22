時代的眼淚！ 網揭「嘸蝦米輸入法」退燒原因…

2019-05-22 00:00

〔即時新聞／綜合報導〕嘸蝦米輸入法是不少七年級生的共同回憶，然而卻在不知不覺之間淡出輸入法舞台。日前就有網友在PTT發文提問：「嘸蝦米輸入法是怎麼退燒的」，引起熱烈討論。

網友18日在批踢踢發文表示，自己公司有前輩很會使用嘸蝦米輸入法，他覺得很厲害，「前輩說以前他讀高中時，學校電腦課也有教嘸蝦米，他甚至還買了嘸蝦米解碼專書」。原PO也感到好奇，「嘸蝦米號稱打字速度可以比注音快很多，但為什麼現在年輕人很少使用嘸蝦米？嘸蝦米又為什麼越來越少人在使用？」

文章一出，勾起網友記憶，許多網友在底下熱烈討論：「會英打的話超好上手的，花一點時間學根本終身受用。」、「非常好用！打到後來跟講話一樣快，看字打也都直覺反應。」、「超好用啊，學一個星期就會了。」

網友也點出嘸蝦米之所以成為「時代的眼淚」，根本原因是：「win7出來還不內建就掰了」、「手機沒有內建」、「用外面的電腦還要自己灌 ，又不像倉頡注音都有內建」，要多付錢去灌，公司電腦也沒有，加上還得花時間學習、記憶，才漸漸退出大眾視線。

嘸蝦米輸入法是台灣人劉重次發明的中文輸入法。它是一種形碼輸入法，將漢字分拆成字型結構，再以字型結構的形、音、義與英文字母加以聯想，拼出漢字。它號稱「史上最強輸入法」和「世界最佳中文輸入法」，1990年出現後馬上在台灣竄紅，是當時相當流行的一種輸入法。

原文請點我

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法