《湯姆歷險記》進校園！大里美群國小讀書角啟用

2019-05-21 23:04

〔記者陳建志／台中報導〕台中市大里區美群國小為了推動小朋友閱讀，將學校美德樓的一樓穿堂，變身為以湯姆歷險記為主題的讀書角，不但有樹屋還有馬車，今天舉行剪綵啟用儀式，小朋友都很開心以後可以在這裡悠閒看書，校方預計在校園設置10處讀書角，未來假日並將開放給社區民眾使用，推動親子共讀。

大里美群國小校長葉中雄表示，從小建立閱讀習慣，對於小朋友有長遠的影響和幫助，為了讓小朋友走在校園裡隨時都可看書，計畫在校園裡設置10處讀書角，評估後挑選美德樓1樓的穿堂做為第一處改造的地點。

葉中雄說，為了籌措經費向外界募款，獲得包括旱溪樂成宮在內，共30個單位和熱心民眾贊助，在今年農曆年後啟動讀書角改造，並在今天舉行啟用典禮，包括大里副區長張鎮昌、樂成宮董事長郭松益、塗城里長黃仁耀、瑞城里長蔡昭奮等人都出席。

葉中雄說，此次讀書角以許多大小朋友都熟悉的美國兒童文學作品《湯姆歷險記》為主題，在穿堂一邊設置樹屋、木板閱讀平台，另一邊則設置馬車，中間並有斗大的「轉角閱讀，發現幸福」字樣，希望以充滿童趣的環境，讓小朋友下課時就能隨手拿書閱讀。

今天讀書角啟用後，許多小朋友都到場體驗，開心的脫下鞋子坐在樹屋下看書，稱讚這裡規劃得很舒服，而且很吸引人，以後下課會想常來這裡看書。

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