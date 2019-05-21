台中大水消退岸邊魚屍滿布 清出1.7噸死魚

2019-05-21 19:16

〔記者陳建志／台中報導〕台中市大里區頭汴坑溪和大里溪，昨天大雨後溪水暴漲，滾滾洪流消退後，岸邊卻出現大批擱淺的死魚，立委何欣純、立德里長江和樹今天通報三河局，並偕同志工沿著岸邊撿拾魚屍，一整天下來清出1.7噸的死魚，預計今天繼續派人清理，避免太陽出來曝曬出現惡臭，造成環境污染。

台中昨天降下大雨，大里區包括大里溪、頭汴坑溪、草湖溪的水位全都暴漲，滾滾的洪流漫流到一旁平時沒水的高灘地，民眾行經看到都很擔心雨若繼續下，大水會淹過橋梁和堤防，所幸雨勢在下午1點過後趨緩，河水也慢慢消退。

大里立德里長江和樹表示，今天一大早發現頭汴坑溪和大里溪的岸邊，出現大批因水退後擱淺的魚群，現場並已經慢慢出現臭味，擔心太陽出來曝曬後發臭，立即號召社區志工協助撿拾魚屍。

立委何欣純表示，昨天水退後，就立刻前往各處民眾通報的淹水地點進行勘查，今天接獲通報在大里溪和頭汴坑溪的高灘地和岸邊，在水退後留下大量的擱淺吳郭魚，立刻聯絡三河局派人撿拾魚屍、垃圾，要求儘速恢復河道功能，還給民眾一個安全乾淨的水環境。

三河局長白烈燑表示，今天上午獲報後，就派人前往大里溪大里橋、立元一橋，以及頭汴坑溪立善橋的附近河段進行魚屍撿拾，到今天傍晚總共清運約1770公斤的魚屍，明天會持續派人巡視清運。

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