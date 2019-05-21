朴子配天宮真人藝閣遊行 百年歷史的證據找到了！

2019-05-21 17:50

〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義縣朴子配天宮媽祖從日治時期開始進行遶境，並有真人藝閣遊行，但過去缺少文獻考證，不知起源年代，最早出現真人藝閣的證據是昭和三年（西元1928年）的老照片；今天復興朴子真人藝閣遊行的朴子天公壇文書組長李文傑接獲文化研究者陳耀中訊息，大正八年（西元1919年）的台灣日日新報記載朴子配天宮開始舉辦遶境，各工商團體贊助藝閣，至今剛好101年，有文獻確定真人藝閣遊行朴子的年代。

嘉義縣朴子配天宮媽祖每年農曆3月22、23日進行媽祖誕辰遶境大典，過去許多商家、信眾會贊助真人藝閣遊行，20多年前改為人偶式花車，去年天公壇和嘉義縣議員黃嫈珺等重新恢復朴子真人藝閣遊行，今年更擴充到6閣，吸引近萬人熱鬧參與，成為一大宗教盛事。

李文傑等去年恢復朴子真人藝閣遊行，朴子市民周國欽找到昭和年間父親周雪峰製作的藝閣老照片，最古老的一張是昭和三年；李文傑說，今天收到文化研究人士陳耀中傳來的檔案，在成功大學資料庫查到台灣日日新報大正八年4月11日的圖檔，刊載配天宮遶境及藝閣歷史，現在不僅有藝閣老照片，還有報紙記載佐證歷史源由。

台灣日日新報記載，「嘉義廳下朴仔腳街配天宮。崇奉天上聖母。由來久矣。其靈異夙著。遠邇咸欽。例年於舊三月二十三日。恭祝降誕。表彰神德。但客年遶境。係是初創。其中各街庄各商團隨香藝閣。未甚周備。金春因街庄人口康寧。社會振興。各紳董及保甲人民咸謂聖母靈佑所蔭。磋商協議。本年鑾輿遶境。定作年例。決定舊歷三月二十二、廿三兩日。每午後一時起遶境。一定不移。而各商工團及有志者。喜謝隨香之藝閣詩意故事數拾檯互相爭奇競鮮。且歌曲參例甚多。」

李文傑說，經報紙文字證明，去年是配天宮每年媽祖誕辰遶境的100週年，冥冥之中天公壇復興了真人藝閣，為朴子的歷史寫下新的一頁，往後的100年將繼續傳承下去。

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