朴子真人藝閣萬人同歡 主辦人感動：爸爸一定等著看！

2019-04-28 09:50

〔記者林宜樟／嘉義報導〕昨天是媽祖誕辰，嘉義縣朴子配天宮媽祖舉辦盛大的遶境大典，直到今天早上7點多才入廟；而遶境遊行隊伍中的6閣真人藝閣迴響熱烈，昨晚有萬人擠爆遶境路段，藝閣籌辦人天公壇文書組長李文傑為圓過世父親的願望而恢復中斷20餘年的傳統，隊伍特別在李家門前停3分鐘，他感動地說，「我知道祂（父親）一定在那等著看今年的藝閣」。

朴子真人藝閣在配天宮媽祖遶境遊行約有百年歷史，當時是地方盛事，還舉辦評比，有90多年前朴子工藝師周雪峰在日治時期昭和年間製作的藝閣老照片佐證，約20年前改為人偶電子花車而中斷。

李文傑的父親李金章從事中藥行業，30多年前負責辦理朴子各中藥行贊助的真人藝閣，還曾獲得評比冠軍，停辦後常想念過往真人藝閣遊行時的熱鬧氣氛；去年李文傑邀集縣議員黃嫈珺等贊助，以天公壇名義舉辦2閣真人藝閣遊行，一圓父親的夢，當時李金章感動落淚，但後來重病，臨走前還掛念「好想看更美更水的藝閣」。

天公壇真人藝閣遊行今年獲得56個商家、個人贊助增加到6閣，有四海龍王朝媽祖、媽祖賜福、媽祖鳳儀天下、媽祖靈光渡化眾生、乾隆諭旨敕配天及瑤池聖宴，4月26、27日兩天遊行，許多人都好興奮，昨天是假日，朴子市區更湧入來自各地的遊客、民眾參與盛會。

李文傑說，剛結束今年的活動，馬上就有許多人向他表達贊助意願，初步統計明年至少已有7閣，目標至少超過10閣；他也說，以前朴子真人藝閣遊行是各行各業贊助舉辦，未來目標是想恢復每個單位、行業自己邀請的盛況，恢復真人藝閣的評比，讓遊行更熱鬧，「我要替爸爸再拿回五連霸冠軍」。

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