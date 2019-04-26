超級嗨！配天宮媽祖遶境 真人藝閣狂灑糖果禮物

2019-04-26 20:57

〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義縣朴子配天宮今天盛大遶境，朴子天公壇贊助6閣真人藝閣參與遊行，許多孩子化妝打扮坐上藝閣，沿路灑糖果、玩具，許多家長為孩子準備大量的糖果和禮物等，多到需要用小貨車載送，讓許多信眾看到都說「好狂！」

朴子真人藝閣在配天宮媽祖遶境遊行約有百年歷史，當時是地方盛事，常舉辦評比，還有90多年前朴子工藝師周雪峰在日治時期昭和年間製作的藝閣老照片佐證；約20年前，朴子的真人藝閣遊行改成人偶式花車。

天公壇去年由文書組長李文傑等籌劃，邀集縣議員黃嫈珺等贊助，恢復真人藝閣遊行，今年增加到6閣，許多孩子今天開心化妝，坐上藝閣在市區遊行，他們沿路灑糖果或禮物，還在特定地點「狂灑」，許多市民搶著拿袋子、雨傘接糖接禮物，都說「能看到傳統恢復的感覺真的很棒！」

真人藝閣今年獲得56個商家、個人贊助，有四海龍王朝媽祖、媽祖賜福、媽祖鳳儀天下、媽祖靈光渡化眾生、乾隆諭旨敕配天及瑤池聖宴，4月27日還有一天，遊行時間為下午1點至晚上9點。

相關影音

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/