宜蘭鐵路高架自籌款要54億 議員促中央買單

2019-05-21 18:48

［記者林敬倫／宜蘭報導］宜蘭鐵路高架化工程宜蘭、羅東優先段，根據縣府初步評估，總經費約252億元，縣府需自籌54億元；縣議員蔡金惠今在單位質詢時指出，54億自籌款縣府根本無法負擔，建設經費應全由中央買單；縣府交通處回應，現階段是可行性評估，希望中央趕快核定，至於配合款，會持續爭取由中央支應。

縣府自2008年起爭取鐵路高架已逾10年，共斥資1000萬元進行4度可行性評估，3度送交通部審查，卻全遭交通部打槍，去年交通部又以修改「鐵路立體化建設及周邊土地開發計畫申請與審查作業要點」，要求縣府需針對新增要點重做可行性評估，評估經費需2500萬元，縣府堅持以「舊案送審」，避免浪費公帑，地方、中央陷入僵局。

林姿妙上任後與交通部開會協商，雖已確定宜蘭、羅東段優先辦理，但由於中央僅同意補助100萬元評估預算，縣府決定自行編列2500萬元評估預算，分兩階段編列，今年縣議會審查追加減預算時，先編列800萬元。

蔡金惠指出，先前已完成的宜蘭鐵路高架二結段與冬山段，興建經費全由中央買單，地方完全不需要配合款，這次宜蘭爭取全線高架，卻要地方支出54億配合款，實在不合理，地方也無法負擔，希望縣府向中央繼續爭取，讓興建經費全由中央買單。

縣議員謝燦輝則認為，縣府先前已經花了千萬元做可行性評估，資料送到交通部應該都已完備，否則就是草率，但現在追加減又要編列800萬元評估，實在浪費民脂民膏，他認為，錢應該要花到刀口上，不該這樣一直亂花。

縣府交通處長林國民回應，鐵路高架是縣府非常重要的政策，縣府現階段必須配合中央，編列800萬元評估費用，做好可行性評估，展現對交通建設的重視，至於之前的高架之所以沒有自籌款，是因為那時交通部沒有相關作業要點，現在有相關要點後，就需要配合款，但縣府還是會透過中央、地方協調會報突破，爭取由中央支應地方自籌款。

至於配合款如何計算？林國民說，全案用地費用約14.95億元，總經費扣掉用地費用後的3％為自償性自籌款，約7億元，總經費扣除用地費與自償性自籌款後，就是非自償性自籌款，依規定縣府還要付擔14％，約32億元，用地費加自償性自籌款與非自償性自籌款，縣府需負擔54億元。

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