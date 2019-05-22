職人片》故宮古書修復師技藝傳承 延續「師徒制精神」

2019-05-22 10:00

〔記者林佳儒／台北報導〕國立故宮博物院修復室內，桌上一本本斑駁老舊的文獻、善本，有些被蟲蛀滿坑洞、有些紙張已脫落，修補這些「病人」就是修復師的使命，也是賴清忠的例行公事。

入行近45年的古書修復師賴清忠，從一本光緒年間的「月摺檔」拆下紙張，熟練操作修復技巧「小托」：正面朝下蓋在不織布上，攤平坑洞周圍的紙後，黏上一張剛刷完漿糊水的長纖維「楮皮紙」，等待上牆晾乾，原本脆化的紙張就多了一層護貝。賴清忠說：「一本書拿來破破爛爛，把它恢復原來原狀，看起來就有成就感。」

賴清忠16歲時，在師父林茂生帶領下，到故宮學習修復技巧，當時的「師徒制度」，讓兩人的情感濃厚，賴清忠說:「我師父本身家族是裱褙的，師父教我的大部分，都是他的經驗累積傳承給我，他也教了我很多待人處事。」隨著師父退休，賴清忠有時候會拿出師父留下來的修復工具，想起與師父工作的時光，他說：「看到這把刀就會想起，當時師傅教我怎麼磨刀。」

一對一的「師徒制」，即將在賴清忠退休後走入歷史，不過現在的年輕修復師，從學校學到的技術更加多元，賴清忠表示，「現在的學院派他們涉略比較廣，基本工都會，但是碰到不會的，還是要互相討論。」

年輕修復師高宜君舉例像是「補洞」技術，傳統會用一張紙反覆翻動，以「視覺暫留法」方式畫出形狀，再去撕毛邊貼上去，她說：「現在就會推薦賴先生用『光板』，讓洞跟紙視覺上面差別比較大，也較容易畫出洞的形狀來。」賴清忠常常會與修復師，互相交流彼此在實務上或是學術上的經驗，並嘗試新的技術，高宜君說：「大家可能覺得，修書工作很枯燥乏味，但賴先生修了40年，也沒有厭倦，很值得我們學習。」

年輕修復師承接傳統的工法，也推陳出新的技術，將賴清忠與林茂生的職人精神繼續延續下去。

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