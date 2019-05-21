41％4歲童提早學注音 信誼調查：學的正確更重要

2019-05-21 15:21

〔記者林曉雲／台北報導〕今年8月將有21萬名小一新生入學，信誼基金會今天公布，針對去年小一生所作的調查結果，91％家長在孩子進入小學之前都已先學過注音，41％是在4歲中班時就提早學習注音，但信誼基金會董事長張杏如表示，幼兒階段有更重要的學習發展任務，學注音「正確」的方式比提早學習更重要，而在開學10週後再調查，提早學注音的表現和沒有提早學注音的表現，兩者差異不大。

對孩子來說，進入小學是成長過程中一個重大的里程碑，父母如何面對孩子人生中的第一個正式入學階段？哪些準備能幫助小一新生適應新的學習與生活？信誼基金會歷時9個月、追蹤調查4千多個小一新生家庭，以兩波段進行調查，瞭解小一家庭「入學前準備」和「入學後孩童適應」。

調查有5大發現：發現1家長愈陪伴孩子做好入學準備，愈有助於小學入學適應；發現2學注音，正確的方式比及早學習更重要；發現3老師、同儕相處與校園安全是家長較擔心的事；發現4良好的親師溝通和合作，幫助孩子適應小學生活與學習；發現5雖然小一新生樂於學習，家長仍為孩子的學習感到擔憂。

信誼調查發現，入學前91％家長會讓孩子提前學習注音符號，76％會加強孩子專注力的培養，74％會注意孩子的握筆姿勢並帶孩子練習運筆，58％的家長會讓孩子提前參與英語課程、在暑假讓孩子上小一先修課程，例如正音班、英語、數學。

信誼針對入學後孩童表現調查發現，超過9成的孩子在入學前便已開始學習、並能正確認讀注音符號；但開學後經過10週的學習，是否在入學前有提前學習注音，差異性不大，只有較難的拼讀能力與拼寫能力有些微的差異，就整體注音能力來看，提早在小學前學習注音者約90分，小學後才學習者約86分，差距並不大。

調查結果也指，有近9成的家長認為孩子能適應小學分科教學、紙筆考試與40分鐘一節課的教學方式，68％孩子不會為考試感到焦慮，但仍有35％父母經常擔心孩子的學習表現，擔心孩子不能適應小學生活，多數家長免不了偶爾會為了課業和孩子意見相左，甚至有二成的家長經常為孩子的學習而造成親子衝突。

張杏如表示，孩子是慢慢長大的，學習是循序漸進的，從幼兒到小學不是一條線，幼兒不是穿上制服、背上書包就成長了，家長要能理解孩子無法一夕間長大，要抱持相信孩子的正向態度，就能陪伴孩子好好長大，家庭教育是教育的重中之重，不要因為孩子上了小學，就把教育的責任放手交給老師，放心不是放任，孩子任何一個階段，父母的陪伴和家庭的支持是最重要的關鍵。

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