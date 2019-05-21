全國校犬貓大調查 北市連4年排行六都之末

2019-05-21 13:15

〔記者黃欣柏／台北報導〕台灣動物保護行政監督聯盟（動督盟）今公布全國高中、國中及國小動物社團暨校犬貓數量調查報告，報告顯示新北市是六都之中最多學校飼有校犬、貓的都市，而資源最豐富的台北市反而連4年敬陪末座。另外，金門縣、連江縣及嘉義市已連續2年沒有任何學校認養校犬、貓。

動督盟指出，根據本次校犬調查報告，在六都之中，新北市有最多學校認養校犬、貓，其次則是高雄市、台南市，資源最豐富的台北市反而已連續4年墊底。在其他縣市中，則以台東縣表現最好，其次是基隆市，第三則是新竹市。

動督盟提到，根據報告內容，全國養有校犬、貓的學校共有282所，佔所有學校的7.3%，比起去年277所，在比例上只有0.1%的微幅成長，此部分較令人失望，

希望到2024年可達到30%，才能夠帶來「扳機效應」。

動督盟強調，像是金門縣、連江縣及嘉義市，已經連2年沒有任何學校擁有校犬、貓，顯示這幾年教育界雖已打開「門縫」，但門縫仍然很小，希望未來有機會敞開大門，讓學校的生命教育、生態教育及動保教育都能夠有所成長。

另外，這份調查報告也顯示，目前全國最長壽的校犬是來自高雄市三民高中的「小黃」，目前已高齡19歲，換算為人類年齡大概是92歲，其次是同樣高齡19歲的新北市樹林高中「小黑」，第三名是台南市文賢國中的「小麗」，目前高齡18歲，換算為人類年齡約為88歲，而三位「狗瑞」都是中型犬。

至於全國最長壽的校貓，則是來自台北市溪山國小的「DUDU」，目前「DUDU」已經高齡16歲，換算下來約是人類的80歲左右。

動督盟表示，根據統計，校犬、貓要長壽其實沒有其他撇步，只有5大長壽要訣，分別是「吃好睡好」、「定時除蟲打疫苗」、「定期洗澡」、「給予愛與快樂」及「開放空間與安全環境」。

本次報告也對全國校犬的「菜市場名」進行調查，結果顯示在304隻校犬中，共有28隻名叫「小黑」，是菜市場名的榜首，其次則是「小黃」共14隻，第三名是「小白」共13隻。動督盟指出，此結果顯示校犬普遍會以毛色來命名，不過校貓的名字卻很少重複，全國除了有2隻名叫「橘子」的校貓以外，其餘均不重複。

動督盟會中建議，教育部應提出動保教育的中程規劃與指標，並持續編列相關預算進行推廣，且未來應每年普查全國公、私立學校的動保社團與校犬數量。

據悉，本次調查報告是由動督盟電訪及發文請求教育部、各縣市教育局處提供相關數據後整理而來，總計調查全國3881所高中、國中和國小。

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