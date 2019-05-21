宜蘭鐵路高架評估要花4000萬元 藍議員批綠委只會說風涼話

2019-05-21 12:40

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕國民黨宜蘭籍立委參選人黃定和，今公開質疑，宜蘭鐵路高架縣府已花1600萬元做4度可行性評估，如今交通部又要縣府再花2500萬元，這樣下去就花4000多萬元民脂民膏，立委陳歐珀是交通委員會的總召，不該事情沒做，盡說些風涼話；陳歐珀回應，黃定和不該為政治目的說不實的話，他下週會開記者會向鄉親說明。

縣府爭取鐵路高架已逾10年，共斥資1600萬元進行4度可行性評估，3度送交通部審查，卻全遭交通部打槍，去年交通部修改「鐵路立體化建設及周邊土地開發計畫申請與審查作業要點」，要求縣府需針對新增要點重做可行性評估，評估經費需2500萬元。

黃定和指出，縣政府爭取鐵路高架，從2008年到現在，將近10年，歷任縣長包括代理都很用心，總共已花掉1600萬元評估，第5次評估交通部又要縣府買單花2500萬元，這樣下去就花4000多萬元，這錢都是民脂民膏，不該這樣亂花。

黃定和說，中央不能一昧要縣府修正評估，不斷浪費縣府的錢，陳歐珀身為交通委員會的總召，權力很大，應當要知道事情的嚴重性，該去輔導縣府跟中央，做最好的橋樑，不要這事情沒做，盡說些風涼話，對鐵路高架建設完全沒幫助。

黃定和強調，鐵路高架這樣的重大建設要不分政黨，所有民意代表要團結起來，這2500萬元應該換中央出錢，中央才知道地方花錢又要修正審查要點是會痛的，拜託中央幫忙宜蘭縣政府，把這事情做好才是全民之福。

陳歐珀受訪時回應，黃定和應該把這樣的想法跟縣政府了解事情全貌，不該為了選舉，為了政治目的說不實的話，這樣很不好，他下週會召開記者會，向鄉親報告宜蘭鐵路高架的實際情形。

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