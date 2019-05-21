女女戀想借精生子 婦產科醫師：法不允許

2019-05-21 12:22

〔記者張聰秋／彰化報導〕同婚專法立法院3讀通過，台灣成為亞洲第1個同性婚姻合法化國家，有法律保障後，已有女女戀同志想進一步經由借精生子、做試管嬰兒，一圓為人父母夢，不過，現況因為「人工生殖法」和「代理孕母立法草案」並未將同志婚姻列入對象，也就是說，目前法律是允許同志結婚登記，卻無法讓同志結婚生子，即便女女戀當事人沒有不孕問題也是不行。

彰化婦產科執業醫師蔡鋒博指出，同婚專法5月24日上路，他主張同婚法應納入「人工生殖法」，如此同婚法才算獲得更圓滿保障。

蔡鋒博表示，同婚專法都通過了，不論是男男變或是女女戀，只要登記結婚就是法律合法的配偶關係，卻都不適用於人工生殖法，而且男男伴侶因為代理孕母草案尚未通過立法，即使他們可以登記結婚，還是無法擁有自己的小孩。

蔡鋒博說，他從事從事不孕症醫學治療超過20多年了，臨床上遇到太多不孕症患者求不到子的煎熬，同婚專法通過了，也有女女戀同志上門求診，詢問借精生子、人工受孕做試管嬰兒，卻礙於現況法令「人工生殖法」並不適用於同志而不能做。

蔡鋒博強調，他以不孕症專家來看，他贊成立委林昶佐提出的「同性婚姻平等保障法」，納入政院版缺乏的人工生殖、收養等規定，遺憾的是該版本並未通過，現況同志結婚後還是不能經由醫學管道生下跟自己有血緣關係的「親生」兒女。

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