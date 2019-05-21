環團點名市政府市議會兩大樓高耗能、需自我減碳要求

2019-05-21 12:20

［記者楊政郡／台中報導］台灣建康空氣行動聯盟理事長葉光芃等十餘社團，上午集結在台中火車站前廣場，為524「守住1.5度C抗暖化護台灣」熱身，葉光芃說台中市政府及市議會大樓是高耗能建物，需帶頭做起自我減碳要求，且對中央及地方政府提出五項訴求，他說環境惡化已刻不容緩，政府應積極拿出作為，全民一起來減碳。

針對兩棟大樓，台中市府與市議會表示節能減碳是全球趨勢，市議會與市府會進行評估，提出可行性減碳作為，積極執行。

中部幾個關心氣候環境的社團，上午聚集在台中火車站前，呼籲民眾一起響應524由NGO（非營利組織）與青年學子在當天，於台中、南投、彰化同步發起「守住1.5度C抗暖化護台灣」一起排字舉牌及集會活動。

葉光芃說，極端氣候已經來臨，台灣的減碳認知還是全球後段班，明顯不夠積極，他們提出五項訴求，一、宣布氣候緊急狀態。二、告知人民氣候變遷真相。三、訂定無媒零碳時間表。四、召開氣候市民會議。五、即刻採取有效行動。

另葉光芃特別點名台中市政府及市議會兩大樓，都是高耗能大樓，市府須自我要求，先從公部門開始，訂出兩大樓減碳的目標時間表。

台中市政府低碳辦公室表示，減碳行動刻不容緩，市府除制定管制生煤自治條例，要求台中電廠減少生煤用量，也擬定溫室氣體管制執行方案，已於今年5月9日獲環保署核定，透過百餘項計畫建構低碳城市，市府長年努力已獲得國際CDP氣候變遷專案評比為最高級A級成績。

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