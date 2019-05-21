05/21 各報重點新聞一覽

2019-05-21 06:19

自由時報

不能用Gmail、YouTube …Google斷援 華為重傷

美國商務部對華為祭出出口禁令後，Google宣布暫停與華為部分合作，包括取消軟硬體及技術服務的支援，意味華為手機用戶將無法更新Google的安卓（Android）作業系統，華為日後推出新機也無法使用Gmail等多項應用程式服務，將重創華為在中國境外的手機業務；包括英特爾、英飛凌等美歐半導體大廠也停止供貨華為，華為已面臨四面楚歌困境。

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含苯若卡因藥品 2歲以下嬰幼兒禁用

家長注意！衛福部食藥署昨發布警訊，坊間常見含有「苯若卡因」（benzocaine）的鎮靜止痛藥品，可能引起罕見、但嚴重的變性血紅素血症，用於兒童風險更高，因此自即日起禁止用於兩歲以下嬰幼兒，並要求廠商標註於藥品禁忌上。

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買假護照扮僑生 進新北美國學校

假外籍生入侵美國學校！知名移民代辦公司「喬盟國際顧問」，遭檢舉以每本十餘萬元不等價格販售假菲律賓護照，讓台灣學子得持以註冊就讀新北市第一所美國學校「林口華美國際美國學校」。檢調昨約談喬盟負責人王權宏等六人，全案朝偽造特種文書罪方向偵辦。

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蘋果日報

梅雨炸彈襲全台 逾300處慘淹 至少5傷1失蹤

今年第3波梅雨鋒面昨挾帶「炸彈雨」襲台，從北到南橫掃大轟炸，中央氣象局並對21縣市發布豪大雨特報，短時間強降雨全台逾300處淹水，至少造成一名下田老農失蹤、5人受傷，台中2名騎士被風雨吹落的電線電擊，1人重傷有生命危險，中部高速公路也因天雨路滑、能見度不佳，短短2小時發生19起追撞車禍，高雄則有一名騎士遭掉落的看板擊中受傷。

韓國瑜：沒人像我這麼愛高雄

高雄市長韓國瑜日前一句「Yes,I do」首度鬆口表態角逐2020，連日成為議員質詢焦點，民進黨高市議員邱俊憲昨問「以市長角度、最想跟蔡英文爭取什麼？」不料韓國瑜卻重申總統應在高雄辦公，還分析起下屆總統候選人，「沒有一個人環境像蔡英文總統這麼好」、「沒有一個人賺錢賺得比郭台銘多」、「沒有一個人看過人的生跟死比柯文哲還多」，他自評說：「沒有一個候選人，像我韓國瑜這麼愛高雄！」

聯合報

一例一休「心中的痛」 蔡喊話找加班空間

蔡英文總統昨天向國人報告執政三周年政績，談到「一例一休」後的勞資現況，她表示，這段時間以來到很多地方，尤其在中南部碰到很多勞工確實因為「一例一休」的關係，加班時間受到限制，她鼓勵企業主該加班的時候，就應該要給勞工有加班的機會，不要造成勞工收入有大幅減少的情況。

Google中止與華為合作 安卓系統將無法更新

Google十九日證實，已中止與中國大陸通訊大廠華為的軟硬體和科技服務合作，這意味在大陸以外地區使用華為手機將無法更新安卓Android作業系統，華為日後推出的新手機，也無法使用Play Store、Gmail、YouTube與Chrome瀏覽器等受歡迎的應用程式。

中國時報

小英兩岸政策 6成不滿意

蔡英文總統執政滿3周年，兩岸政治僵局始終未解，且有對抗升級的趨勢。根據旺旺中時媒體集團在520前夕所做的民調顯示，有近6成的民眾認為蔡總統執政三年來，兩岸關係「變壞了」；更有5成6的民眾不滿意蔡總統在兩岸政策上的表現。

跟進禁令 谷歌終止與華為合作

陸美貿易戰升溫，大陸5G行動通訊設備大廠華為成了美方圍堵的目標。繼被美國商務部列入出口管制「實體清單」後，網路巨擘谷歌（Google）證實已終止與華為的部份業務往來，華為新一代Android手機將無法使用Google Play、Gmail、Google Map等服務。

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