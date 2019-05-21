含苯若卡因藥品 2歲以下嬰幼兒禁用

2019-05-21

〔記者林惠琴／台北報導〕家長注意！衛福部食藥署昨發布警訊，坊間常見含有「苯若卡因」（benzocaine）的鎮靜止痛藥品，可能引起罕見、但嚴重的變性血紅素血症，用於兒童風險更高，因此自即日起禁止用於兩歲以下嬰幼兒，並要求廠商標註於藥品禁忌上。

屬局部麻醉劑 常用於鎮靜止痛藥品

食藥署簡任技正黃琴喨表示，苯若卡因是局部麻醉劑，常用於鎮靜止痛藥品，一九七一年就核准用於胃藥、胃潰瘍、腸胃炎、內外痔、成人用口內膏等多種藥品，應用範圍十分廣泛。但美國等地已發布相關成分藥品可能引起罕見、但嚴重的變性血紅素血症，使身體缺氧而產生危害，因此儘管國內從未接獲類似通報，仍決議加強管制。

恐引發變性血紅素血症 使身體缺氧

黃琴喨指出，二○一二年九月食藥署已要求苯若卡因成分藥品應於「注意事項」加註「除非在醫療專業人員的建議及監督下，該類藥品勿使用於兩歲以下之嬰幼兒」，近期進一步評估後，決議修訂成禁止用於兩歲以下嬰幼兒，並要求廠商標註於藥品禁忌上，管制強度更高。

黃琴喨說明，目前國內核准苯若卡因成分藥品許可證共有六十二張，包含處方藥與非處方藥，適用的對象僅為成人，並未核准用於兒童，但由於擔心一些家長可能在孩子生病哭鬧等情況下，會將自己的用藥給小朋友使用，因此，有必要加註在藥品禁忌上，強化揭露資訊，以降低誤用風險。

食藥署要求廠商標註於藥品禁忌上

食藥署提醒，即日起，苯若卡因成分藥品禁止使用於兩歲以下嬰幼兒，建議貯放此類藥品時，應放置於兒童無法觸及處，另若病人用藥期間出現皮膚、嘴唇及甲床顏色呈現蒼白、灰色或藍色、呼吸急促、虛弱、意識混亂、頭痛、頭暈、心跳加速等徵兆及症狀，應立即就醫。

中華民國牙醫師公會全聯會理事長王棟源表示，苯若卡因成分藥品可能多見用作口內膏，因為是局部麻醉劑，可緩解小朋友長牙時的疼痛，但國外已證實用於嬰幼兒恐引發不良反應，自公布後臨床就不會用，目前也有其他替代藥物，家長不必過於擔心。

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