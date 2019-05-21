不能用Gmail、YouTube …Google斷援 華為重傷

2019-05-21

英特爾等大廠也停止供貨

〔編譯盧永山／綜合報導〕美國商務部對華為祭出出口禁令後，Google宣布暫停與華為部分合作，包括取消軟硬體及技術服務的支援，意味華為手機用戶將無法更新Google的安卓（Android）作業系統，華為日後推出新機也無法使用Gmail等多項應用程式服務，將重創華為在中國境外的手機業務；包括英特爾、英飛凌等美歐半導體大廠也停止供貨華為，華為已面臨四面楚歌困境。

新手機不能使用專屬APP

路透引述知情人士透露，Google已確定將暫停向華為提供未來軟體和服務的技術支援及合作，具體詳情仍在討論。但華為可繼續使用免費的安卓開放來源碼系統，Google Play及Google Play Protect各項安全保護，也可在目前華為裝置上運作；但華為日後推出新手機將不能使用Google專屬APP及相關服務，包括Google Play Store、Gmail、YouTube、Chrome瀏覽器及地圖等功能。

因中國有嚴格網管規範，在中國本地手機市場，Google APP幾乎無法使用，也不在安卓手機的內建功能，因此Google的封鎖對中國市場影響不大。

非中國市場恐出現棄機潮

但華為在中國境外市場可能嚴重受創，因許多APP必須透過Google Play才能下載和更新，非中國市場恐出現棄用華為手機浪潮；根據TrendForce最新調查，今年第一季華為已超車蘋果，在智慧型手機市占率達十九．五％。

中國外交部發言人陸慷強調，中方支持中企拿起法律武器捍衛正當權利；華為發表聲明稱，有能力繼續發展和使用安卓生態。

根據中媒報導，雖然華為有所謂的Ｂ計畫，二○一二年即開始研發自家作業系統「鴻蒙」；但香港經濟日報報導，鴻蒙將面臨無法進行數據轉換和缺乏軟體支持等兩大難題。

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