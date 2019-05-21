買假護照扮僑生 進新北美國學校

2019-05-21

〔記者黃捷、鄭景議、邱書昱、吳柏軒／綜合報導〕假外籍生入侵美國學校！知名移民代辦公司「喬盟國際顧問」，遭檢舉以每本十餘萬元不等價格販售假菲律賓護照，讓台灣學子得持以註冊就讀新北市第一所美國學校「林口華美國際美國學校」。檢調昨約談喬盟負責人王權宏等六人，全案朝偽造特種文書罪方向偵辦。

涉賣假菲國護照 移民公司六人應訊

檢調數月前接獲檢舉，陸續密訊多位涉嫌持假護照入學的學生家長，發現除王權宏外，中華民國留學服務商業同業公會理事長簡芳玲疑也涉案。台北地檢署昨指揮調查人員，搜索喬盟公司、簡的移民公司「維德國際開發」等五處，王、簡等人晚間移送北檢複訊。王權宏喊冤表示是被國外官員所害、「他告訴我們是正確的」，他自己也是受害者。

每本賣10多萬 已知有10多人入學

華美自二○一六年招生，採美國加州學制，第一年招收六至十年級學生，前年加收十一年級，去年再收十二年級，每班二十四名學生。

據教育部「私立高級中等以下外國僑民學校及附設幼兒園設立管理辦法」，必須持有外國籍護照才能申請入學美國學校，招生對象以美國籍僑民優先，並保留若干名額供其他國籍學生申請。

但部份國內家長找上有二十多年代辦移民經驗的喬盟，以每本十餘萬元價格，購買假護照申請入學，已知至少有十多名「假菲籍」學生入學。

檢調指出，華美校內是否有人涉案？喬盟為何選菲籍？假護照是喬盟新偽造，或是從黑市蒐購真品再變造？都待釐清。

校方︰若查證屬實 將安排轉學

華美發言人姚彩雯表示，僑生入學須繳外國護照影本，學校會提供學生名單、國籍等資料給新北市教育局審核，教育部也會抽查，學校並沒技術可判定護照真偽，也是受害者。如果學生國籍造假屬實，會請家長再出具正確國籍證明，否則將安排轉學。

教育部表示，持假護照等入學者，查若屬實，依法應取消入學資格，已畢業者也可註銷證書。新北市教育局表示，配合司法偵辦，並將要求學校更加做好學生國籍資格審查。

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